ルノー5 E-テックがベースEVへ一新の6代目自動車という乗り物は、公平な原理だけで作られるわけではない。追うものがあれば、追われるものもある。利益のために、妥協を強いられることもある。完全な電気自動車として生まれ変わった日産マイクラ（旧マーチ）も、その1つといえる。【画像】COTY受賞車と強み共有日産マイクラ（マーチ）サイズの近い電動ハッチバックたち全122枚オランダ（ネザーランド）での発表会を訪れた