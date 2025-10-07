7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（24日公開）の完成披露舞台あいさつが7日、都内で開催された。長尾が、山田の“姉さん感”を語った。【写真】メロすぎる…！ハートポーズを決める長尾謙杜斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、宮嶺と出会い初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（