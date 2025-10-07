ボートレース戸田のG3「オールレディース・RB大宮アルディージャWOMENカップ」は7日に予選最終日が行われた。倉持莉々（32＝東京）は4日目8Rで6号艇からピット離れで飛び出すと4コースを奪取し、鮮やかに艇間を割って突破。続く12Rは2コースから差して2着に入り、7戦5勝オール2連対で予選トップ通過を果たした。「バランスが取れていて足は全体的にいい。節イチと言っていいと思う。ただ、後半の時間帯だと滑る感じが出るの