気象庁台風22号は7日、勢力が「非常に強い」に変わり、日本の南の海上を北西に進んだ。8日は進路を次第に北東へ変え、勢力を維持して9日に伊豆諸島に最も近づく見通し。気象庁は、伊豆諸島は暴風や高波に厳重に警戒するよう求めている。前線も影響して非常に激しい雨が降る恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒が必要だ。気象庁によると、伊豆諸島は8日から非常に強い風が吹く。9日は一部の建物が