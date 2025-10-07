国民スポーツ大会のバスケットボール競技を観戦される佳子さま＝7日午後、大津市秋篠宮家の次女佳子さまは7日、滋賀県を訪問し、大津市で国民スポーツ大会のバスケットボール少年男子の決勝戦を観戦された。その後、米原市の聴覚障害者が通う就労支援施設「湖北みみの里」に足を運び、内職作業などを視察した。視覚障害がある人とは「触手話」で交流した。聴導犬がユーザーにアラームが鳴っていることを知らせる訓練も見学し「