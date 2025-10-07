【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は６日、米軍の取材要領をまとめた新たな指針を公表し、非公開情報の報道に関して「記事を提出して承認を得る必要はない」と明記した。当局による事前承認を得るよう求めた方針を事実上、撤回したものとみられている。国防総省に登録する国内外の記者に同日通知した。新たな指針で同省は、「調査報道や記事の公開など、憲法が保護するジャーナリズム活動を禁止するものではない」と強調した