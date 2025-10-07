標高8848メートルある世界最高峰の山「エベレスト」が見えるキャンプ地で、数百人ほどの登山者らが大雪によって動けなくなる事態が起きています。現場は、中国のチベット自治区にある東斜面のキャンプ地です。中国メディアによると4日、富士山頂より1000メートル以上高い標高4900メートルほどの現場に大雪が降り、数百人の登山客らが孤立状態に。約350人は近くの村に避難できたものの、いまだに200人ほどが足止め状態となっている