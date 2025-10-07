日本サッカー協会は７日、影山雅永技術委員長（５８）の契約を解除することを発表し、都内で緊急会見を開いた。影山氏は岡山、Ｕ−２０日本代表監督などを歴任。技術委員長には反町康治氏の後任として２４年４月から就任していた。会見した湯川和之専務理事は、解任の理由について「パリ行きの機内で児童ポルノを閲覧した疑いでパリ到着時の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けたことによるもの」と説明した。続けて、