プロの現場で輝く美しさを、セルフメイクでも再現できる――。LE SSERAFIM専属メイクアップアーティスト・DASOM（ダソム）が手がける「Pyt（ピュット）」から、ブランド初となるリキッドチーク「GENBA LIQUID CHEEK」が登場します。2025年10月11日（金）より全国のロフト・プラザにて発売。軽やかに密着し、透けるような血色感を叶える新作は、まさに“現場クオリティ”の逸品。 自然な血色感が続く、“現