連日の史上最高値更新です。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は史上最高値を更新して取引を終えました。背景には、自民党の高市新総裁が掲げる積極財政路線で景気が上向くとの見方が広がったことがあり、県内の証券会社でも顧客からの問い合わせが増えています。今月4日、自民党総裁選で高市早苗新総裁が選出されました。週明け、きのうの東京株式市場では日経平均株価は上げ幅が一時2300円を超えるなど大きく値を上げ、史上