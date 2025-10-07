魚沼市の越後駒ヶ岳で7日、身元不明の男性が発見され、救助されましたが約2時間後、死亡が確認されました。死亡したのは身元不明の男性で、年齢不詳、身長170センチくらいで短髪、迷彩柄の長袖シャツと茶色の膝丈ズボンを着用していたということです。越後駒ヶ岳では、ことし9月27日午後、2人の男性がロッククライミングに来ていて、同伴者がロッククライミング中に滑落し、その後、連絡がとれなくなったと110番通報がありました。