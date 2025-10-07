東南アジアで少女のわいせつな動画などを撮影するなどした疑いで逮捕された歯科医師の男性が、不起訴処分となりました。大阪市の歯科医師の男性(61)は去年10月ごろ、18歳未満と知りながらミャンマーで知り合った少女のわいせつな動画を撮影するなどした疑いで、これまで2回逮捕されていました。名古屋地検は、7日付で男性をいずれの容疑についても不起訴処分とし、処分の理由は明らかにしていません。