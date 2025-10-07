私はマオ。ハマダさんの一言で、明らかになった夫コウタの嘘。問い詰めるとどうやらコウタは「家事をしたくない」という身勝手な理由から、単身赴任を避けるため嘘をついていたようなのです。子どもの気持ちも私の負担も一切考えないあまりに自己中心的な言い分に、私は完全に呆れ果ててしまいました。コウタの行動は言うまでもなく家族への裏切りです。今回のことは簡単に許せそうにありません。コウタにはもう一度よく考えてほし