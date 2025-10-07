子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第12話心の底から反省【編集部コメント】コウタさんも義両親も、エリさんの気持ちを思いやってくれていました。孫のはじめての運動会を楽しみにしていただろうに、義両親はエリさんが受けたショックを思って