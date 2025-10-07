食欲の秋を迎え、群馬県伊勢崎市の食肉加工卸売工場では、地域の人たちを招いて肉のイベントが開かれました。 香ばしい焼き色とともにしたたる肉汁。牛肉や豚肉などがずらりと並ぶこのイベントは、伊勢崎市を拠点に食肉加工と卸売りを行う「栗食」が、地域の人たちや取引先への日頃の感謝の気持ちを込めて毎年企画しているものです。 イベントには約３３０人が招待され、栗食の自社ブランド豚「上州せせらぎポーク」など、