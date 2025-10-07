【資料】ハローワーク 群馬県内の８月の有効求人倍率は、１．２３倍で、５カ月連続で前の月を下回りました。 群馬労働局によりますと、８月の有効求人倍率は１．２３倍で、前の月を０．０４ポイント下回りました。 新規求人数は１万３２２人で、前の年の同じ月と比べて８．２ポイントの減少.。一方、新規求職者数は、２．３ポイントの減少でした。 新規求人数を産業別にみると、卸売・小売業とサービス