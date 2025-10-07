群馬の特産品コンニャク芋を使ったビールの第３弾が商品化され、７日に県庁でお披露目されました。 「こんにゃくビール」は、群馬が生産量日本一を誇るコンニャク芋の需要拡大を目的に、東和銀行の仲介で群馬大学の食健康科学教育研究センターと、嬬恋村の浅間高原麦酒が共同開発したものです。 コンニャク芋に含まれる食物繊維「グルコマンナン」を糖化した液を麦芽やホップに加えていて、去年６月と１２月に