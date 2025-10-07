近年増加する林野火災に備えて、高崎市等広域消防局と県防災航空隊が、防災ヘリを使った合同訓練を行いました。 合同訓練は、高崎市等広域消防局が県防災航空隊との連携を強化しようと毎年行っているものです。７日には航空隊と、高崎中央消防署の隊員など約２０人が参加しました。 訓練は、群馬県高崎市内で大規模な林野火災が発生したことを想定して行われました。出動要請を受けた県の防災ヘリ「はるな」が着陸すると、隊員は