＜SkyレディスABC杯初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞第2回リランキングで49位となり、終盤戦の出場権を逃したルーキーの青木香奈子は2バーディ・4ボギーの「74」で2オーバー・67位と出遅れた。【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…ステップ・アップ・ツアーには、今年6月の「ユピテル・静岡新聞レディース」以来の出場。ステップで唯一の4日間大会は、今年は無観客となったが、「すごく緊張感