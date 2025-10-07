48年前、中学1年生で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが5日に61歳の誕生日を迎えました。この週末、同級生たちが再会を誓うコンサートを開きました。 15回目となるチャリティーコンサート。めぐみさんとの再会を願い、同級生らが毎年開いています。 めぐみさんのために用意された席は、今年も空いたまま－ ■横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会 池田正樹代表 「本当は『おかえりなさいコン