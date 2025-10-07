当時勤務していた小学校で、女子児童のスカートの中にスマートフォンを差し入れたとして広島市の小学校教師の男が逮捕されました。 小学校教師の男（２７）は去年１０月と今年１月、当時勤務していた小学校内で女子児童のスカートの下にスマートフォンを差し入れ動画を撮影した疑いなどがもたれています。 容疑者の男は「小学校で女子児童のスカート内を撮影したことが複数回あるが、詳しい事情は