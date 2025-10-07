熊本市職員の月給とボーナスの引き上げが勧告されました。月給、ボーナスともに引き上げの勧告が出されるのは4年連続です。 熊本市人事委員会は、7日、大西市長に職員の給与やボーナスについて勧告を行いました。人事委員会によりますと、今年度の一般行政職員の平均月給は36万2108円で、市内の民間事業所の平均を1万4032円下回ったということです。この民間との賃金格差を解消し人材確保につなげるため、市