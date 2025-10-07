７日午後３時５分頃、青森市駒込の山林で栗拾いをしていた男性（７７）がクマに襲われたと、一緒にいた妻から１１９番があった。同市や消防によると、男性は額や左腕をひっかかれて救急搬送されたが、会話は可能で命に別条はないという。クマは体長約１メートルとみられている。