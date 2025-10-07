7日朝、パレスチナ自治区ガザ北部で立ち上る黒煙＝イスラエル南部スデロト近郊から撮影（共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザでの戦闘は7日で開始から2年となった。イスラエル軍の猛攻でガザの死者は6万7千人を超えた。子どもの犠牲は2万人以上となった。破壊されたがれきに埋まる行方不明者は推定1万人近く。餓死者も出て惨禍が続く。米主導の和平計画を巡るイスラエルとイスラム組織ハマスの交渉が6日開始したが、難