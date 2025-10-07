北海道釧路市のスーパーで7日、スーパーの屋上駐車場から車が転落する事故がありました。スーパーの食品売り場で前方が大破した1台の車。売り物のりんごが散乱しています。事故があったのは、北海道釧路市にあるスーパーです。店内にいた人「雷みたいな音がしてドーンダーンと高音の音」店によりますと、午後2時半ごろ、屋上駐車場を走行していた車が何らかの理由で店内につながる階段に突っ込みました。車はそのまま1階部分に転落