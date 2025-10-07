学生たちが、調理から接客まで店舗運営のすべてを行うレストランが、期間限定で石川県白山市のショッピングモールにオープンしました。 開店直前までメモを片手に、何やらつぶやく学生たち。「ご来店ありがとうございます。本日は前菜、スープ、デザートと選べるメインメニューのコース料理でございます」7日オープンしたこちらのレストラン。調理から接客まで、運営のすべてを学生