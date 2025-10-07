石川県小松市で開催される、食と文化の融合イベント「ギグ・フェスタ」を前に、アンバサダーとなる実業家のルイ・ロブションさんがテレビ金沢を訪れ、イベントの魅力を紹介しました。フレンチの巨匠、故ジョエル・ロブション氏を父に持つルイ・ロブションさんは、イベントで、石川の食の魅力を提案する予定です。フェスタは、11月8日と9日に小松駅周辺で開催されます。