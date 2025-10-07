国民民主党の玉木雄一郎代表は７日に開いた会見で、自民党と公明党の連立維持に向けた協議について言及した。自民党の高市早苗総裁はこの日、公明党の斉藤鉄夫代表と会談。自公による連立政権の協議を続けることを確認した。玉木氏は「これ与党の枠組みだけじゃなくて野党にも大きな影響を与えますよね」と指摘。「例えば、皆さんから聞かれる連立の話もですね、公明党さんが（連立政権に）入らなくなると、うちが仮に入って