西武は６日、レアンドロ・セデーニョ内野手（２７）、エマニュエル・ラミレス投手（３１）、Ｊ・Ｄ・デービス内野手（３２）の外国人３選手が帰国したと発表した。来日３年目で主砲候補として獲得したセデーニョは、今季７４試合に出場し７本塁打、２６打点、打率２割２分８厘とその期待に応えることはできなかった。セデーニョは「すごくタフなシーズンで、これまでの野球人生の中で一番苦しかったです。チームから期待して