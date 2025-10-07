東南アジアで現地の少女のみだらな姿を撮影し、児童ポルノを製造したとして逮捕された大阪市の男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。 7日付けで不起訴処分となったのは、大阪市の歯科医師の男性（61）です。 警察によりますと、男性は2023年3月ごろと2024年10月ごろ、ミャンマーで18歳未満と知りながら少女のみだらな姿を撮影し、児童ポルノを製造した、児童ポルノ禁止法違反の疑いで2度逮捕されま