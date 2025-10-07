Ⓒテレビ東京 テレ東では10月11日（土）よる6時30分から「県民一斉投票！オラが地元のスター選手ベスト10」を放送！ この番組は「オラが地元のスター選手は誰なのか？」 を徹底調査！北は北海道から南は沖縄まで、今回は7都市（北海道、岩手、茨城、神奈川、石川、愛知、沖縄）4万3,350人の地元民にインタビューとアンケートを実施。 各都道府県の"スター選手ランキングTOP10を発表します！