楽天は７日、マイケル・フランコ内野手とミゲル・ヤフーレ投手の外国籍選手２人が帰国したと発表した。今季で在籍３年目だったフランコは自己最多の１０１試合に出場。２割３分７厘、７本塁打、３２打点の成績を残した。「今シーズンもこのチームでプレーできて、光栄であり素晴らしい時間を過ごすことができました。かけがえのないチームメートとともに戦えたことは私にとって宝物です。熱い応援アリガトウゴザイマシタ！」と話