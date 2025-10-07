ドル指数上昇、昨日高値水準に再び接近＝ロンドン為替 ドル指数が再び上昇している。東京午前の９８．０９３を安値に、東京午後以降は上昇の流れを形成している。足元では９８．４３８まで高値を伸ばしている。昨日の高値水準９８．４９９を試す動きとなっている。１０日線は９８．００６と下方に位置しており、短期的なサポート水準になっている。 ドルインデックス＝98.42(+0.31+0.31%)