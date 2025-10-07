俳優の北村匠海が出演する冬のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）の新テレビＣＭが、６日から公開されている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこの冬、「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、「自分で自分を幸せにする」新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。パーク中が喜びに満ち、「超最幸」に自分自身が輝ける期間限定イベント「ユニバーサル・クリスマス