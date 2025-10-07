自民党の高市総裁はきょう、連立政権の合意をめぐり公明党の斉藤代表と会談しましたが、「政治とカネ」の問題について認識の溝は埋まりませんでした。自民・公明両党のトップ会談は、およそ1時間半おこなわれ、連立合意に向け意見を交わしました。公明側は、▼政治とカネ、▼靖国神社をはじめとする歴史認識、▼過度な外国人の排斥の3点について、“懸念が解消できなければ連立政権は組めない”との考えを示していましたが、会談終