台風22号が暴風域を伴いながら北上中です。次第に非常に強い勢力にまで発達し、あさって9日（木）未明から明け方ごろに八丈島など伊豆諸島を直撃するおそれがあります。あす8日（水）の明るいうちに安全を確保した方がいいでしょう。■あす全国的に曇りや雨にあす8日（水）は全国的に曇りや雨で、たとえ日がさしても時間は短い見通しです。また、北風が強めに吹くため、西日本で30℃を超える予想の所でも、この数字よりは涼しく感