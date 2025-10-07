グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、2025年10月8日に池袋の「GiGO総本店」で無料クレーンゲームイベントを実施します。グッズをゲットできるチャンス！先着順で、『シュガーバターサンドの木 7個入』やオリジナルグッズ『クリアポーチ』が景品のクレーンゲームに参加できます。・景品【1】シュガーバターサンドの木 7個入（先着100人）GiGO総本店へ来店した人は誰でも参加可能です