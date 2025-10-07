猛烈な風と雨が街を襲いました。原因は、5日午後に中国南部の広東省に上陸した台風21号です。沿岸部では大規模な高潮が発生し、市街地に大量の海水が流れ込みました。現地ではさらに猛烈な風が吹き荒れ、様々なものを吹き飛ばしました。道路に横たわったのは大きな街路樹。これら大きな被害をもたらした台風21号はベトナム方面に遠ざかりましたが、被害の規模は拡大の一途をたどっています。中国メディアは、台風21号の影響により