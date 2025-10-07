自民党の新執行部は、公明党幹部と連立の継続に向けた協議を行いましたが、政治とカネの問題について意見の隔たりを埋められず、継続協議となりました。自民党高市総裁「議題は3点ありました。1点については課題が残りました。まだ話し合いをしなければいけません」公明党斉藤代表「一番時間を費やしたのは政治とカネの問題」「しっかりとした全容解明、その姿勢が必要なのではないか」7日に発足した自民党の新執行部は午後、