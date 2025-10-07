道の駅 四季の郷公園「FOOD HUNTER PARK」。和歌山市に広がる自然豊かな公園と食の拠点が融合した新しいスタイルの道の駅です。豊かな森と田園に囲まれ、四季折々の風景とともに地域の食文化を楽しめるのが特徴で、 園内には地元食材を活かした料理を提供する「火の食堂」があり、薪火や石窯を使ったダイナミックな調理が魅力。 また「水の市場」では、新鮮な野菜や果物、地元産の加工品が揃い、食の宝庫として訪れる人を惹