（台北中央社）台湾プロ野球は6日、レギュラーシーズン全日程が終了し、統一ライオンズの高塩将樹や台鋼ホークスの呉念庭（元西武）など、複数の日本ゆかりの選手が個人タイトルを獲得した。呉は打率3割2分8厘で首位打者。日本の独立リーグや台湾の社会人チームを経て昨夏に統一入りした高塩は、25ホールドで最優秀中継ぎになった。本塁打王は25本を放った台鋼のスティーブン・モヤ（元オリックス）が手にした。楽天モンキーズのペ