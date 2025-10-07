芸能界のレジェンド・黒柳徹子が10月4日に更新した自身のYouTubeチャンネルの動画『【驚愕の食べっぷり!?】徹子がはま寿司で回転寿司を爆食!』がSNSで話題となっている。動画では、回転寿司には「ほとんど行ったことがない」という黒柳が、タッチパネル注文に驚愕したり、醤油を豪快にかけたりなど、意外な行動を連発している。「別の席のお客さんが頼んだ海老が、黒柳さんの横の提供レーンを高速で通り過ぎていくのにびっくり