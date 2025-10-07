2025年10月7日、韓国メディア・朝鮮日報は、大阪大学の坂口志文特任教授（74）が、過剰な免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞（Tレグ）」を発見した功績を認められ、ノーベル生理学・医学賞の受賞者に選ばれたと報じた。スウェーデン・カロリンスカ研究所のノーベル委員会は6日、25年のノーベル生理学・医学賞を坂口教授、米システム生物学研究所のメアリー·ブランコ氏（64）、米ソノマ・バイオテラピューティクス