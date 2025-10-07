【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストを公開。全収録曲のタイトルと、HYDEの楽曲提供が明らかとなった。 ■アルバム『Starkissed』に収録される日本オリジナル新曲は3曲 日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストは、以下のとおり。 1. Intro : SPARK2. Can’t Stop3. Beautiful Strangers [Japanese Ver.]4. Where Do You Go?