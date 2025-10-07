ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文さんの母校・京都大学で、長年親交がある後輩が喜びを語りました。今年のノーベル生理学・医学賞の共同受賞が決定した大阪大学の坂口志文特任教授（７４）。（京都大学医生物学研究所河本宏所長）「昔から応援してたので、何よりもうれしかったです」母校・京都大学では、２５年以上にわたり親交がある医生物学研究所の河本宏所長（６４）が「名前が呼ばれるとドキドキし