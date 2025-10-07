7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の4万8120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては169.12円高。出来高は3376枚となっている。 TOPIX先物期近は3232.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.59ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物