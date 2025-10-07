防災に関する研究や教育を強化しようと、鹿児島市と京都大学防災研究所が、協定を結びました。協定を結んだのは、鹿児島市と京都大学防災研究所です。京都大学防災研究所は、1960年に桜島火山観測所を設立して以来、桜島をはじめとする県内の火山の観測や研究を行っています。協定を結ぶことで、桜島の噴火に関するデータを活用し、防災の研究や対策に役立てるなど、これまで以上に連携を深めていくということです。(