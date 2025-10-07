秋篠宮家の次女・佳子さまが国民スポーツ大会の視察などで滋賀県を訪問されました。１０月７日午後、白いカメリアの花があしらわれたワンピース姿で「滋賀ダイハツアリーナ」に到着された佳子さま。会場では、ルールの説明を受けながら、バスケットボールの試合を観戦。選手がシュートを決めたり好プレーを見せたりするたび、笑顔で拍手を送られていました。説明役に対してバスケットボールの「２４秒ルール」について熱心に