なにわ男子の長尾謙杜（23）が7日、都内で女優の山田杏奈（24）とダブル主演した映画「恋に至る病」（監督廣木隆一、24日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。斜線堂有紀氏の同名小説が原作。長尾は彼女が殺人犯となる内気な高校生役を演じた。作品にちなみ、最近はまっているのは緑茶と明かした。自動販売機でもジュースではなく緑茶を選ぶといい「俺は日本人だから緑茶だ！と思いながら買っている」と話して笑いを誘