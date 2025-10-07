今年のノーベル物理学賞がさきほど発表され、アメリカの大学に所属する3人に決まりました。ノーベル物理学賞の受賞が決まったのは、アメリカの大学に所属するジョン・クラークさんら3人が選ばれました。選考委員会は授賞理由について「3人は実験により、電気回路上で量子力学的トンネル効果と呼ばれる現象などを実証した」と評価しました。授賞式は、12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われます。